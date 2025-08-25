Irmãos suspeitos de matar mulher a tiros são detidos no Sul do ES

Juliana tinha 35 anos e deixou uma filha em cachoeiro de Itapemirim Crédito: Acervo Família

Foram detidos nesta segunda-feira (25) dois irmãos suspeitos de matar uma mulher em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em junho deste ano. Os dois homens, de 29 e 33 anos, possuíam mandado de prisão contra si e foram localizados na ES 391 quando seguiam de carro para a cidade de Mimoso do Sul.

O crime aconteceu em 18 de junho deste ano, quando Juliana Santana Boechat, de 35 anos, morreu após ser atingida com cinco tiros quando estava em um carro na Avenida Allan Kardec, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim. No carro também estavam outras cinco pessoas, incluindo o namorado de Juliana, que deixou o local do crime e não retornou.