Investigação aponta negligência de tutor de pitbulls em ataque a shih-tzu em Alegre

O cãozinho Sheik morreu após ser atacado por dois pitbulls em Alegre, no sábado (22) Crédito: Acervo pessoal

Foi confirmado que houve negligência por parte do tutor dos dois pitbulls que atacaram e mataram o cão Sheik, da raça shih-tzu, no último sábado (22). A informação foi divulgada na quarta-feira (27) após uma audiência da CPI dos Maus-Tratos realizada em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo.

Conforme as investigações, os animais eram mantidos sem estrutura adequada, mesmo com histórico de agressividade, e estavam sem coleira, sem focinheira ou acompanhamento de tutor responsável no momento do ataque. Os dois cães foram resgatados e estão aos cuidados da Prefeitura de Alegre. Eles passarão por avaliação e adestramento antes de serem disponibilizados para adoção responsável.