Investigação aponta negligência de tutor de pitbulls em ataque a shih-tzu em Alegre
Foi confirmado que houve negligência por parte do tutor dos dois pitbulls que atacaram e mataram o cão Sheik, da raça shih-tzu, no último sábado (22). A informação foi divulgada na quarta-feira (27) após uma audiência da CPI dos Maus-Tratos realizada em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo.
Conforme as investigações, os animais eram mantidos sem estrutura adequada, mesmo com histórico de agressividade, e estavam sem coleira, sem focinheira ou acompanhamento de tutor responsável no momento do ataque. Os dois cães foram resgatados e estão aos cuidados da Prefeitura de Alegre. Eles passarão por avaliação e adestramento antes de serem disponibilizados para adoção responsável.
A CPI pediu ainda o indiciamento do tutor dos animais, que poderá responder judicialmente por maus-tratos e ser proibido de ter bichos de estimação até demonstrar ter conhecimento e responsabilidade para cuidar deles. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre e que detalhes não serão repassados neste momento.