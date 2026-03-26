Interno do Iases é levado para delegacia após chamar colega de 'macaco'

Um socioeducando foi autuado por injúria racial após uma briga dentro de uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O interno foi conduzido à delegacia após chamar outro interno de “macaco” na quarta-feira (25).

O caso foi registrado na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Xuri, Vila Velha, durante escolarização em um espaço pedagógico. Um agente presenciou as ofensas e advertiu o jovem.

A Polícia Civil informou que o interno, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por injúria racial e encaminhado ao sistema prisional.