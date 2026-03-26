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Interno do Iases é levado para delegacia após chamar colega de 'macaco'

Atualizado em 26/03/2026 às 12h39

Um socioeducando foi autuado por injúria racial após uma briga dentro de uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O interno foi conduzido à delegacia após chamar outro interno de “macaco” na quarta-feira (25).

O caso foi registrado na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Xuri, Vila Velha, durante escolarização em um espaço pedagógico. Um agente presenciou as ofensas e advertiu o jovem.

A Polícia Civil informou que o interno, de 18 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por injúria racial e encaminhado ao sistema prisional.

CORREÇÃO | A Polícia Civil retificou a informação anterior de que o interno havia sido levado de volta ao Iases. Por ter 18 anos, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional comum após a autuação.

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