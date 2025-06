Inmet emite alerta amarelo para quatro municípios do Sul do ES

Os municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado, localizados na Região Sul do Espírito Santo, estão em alerta amarelo para chuvas intensas nesta segunda-feira (9). Divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso foi emitido pela manhã e se estende até às 23h59. >