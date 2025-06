Indígenas fazem manifestação com bloqueios na ES 010 em Aracruz

A causa da manifestação não foi informada, e a reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com lideranças que tenham envolvimento na manifestação. No entanto, o marco temporal para a demarcação de territórios indígenas já motivou outros protestos, e teria, nesta segunda-feira (9), uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir uma alternativa à legislação, mas a agenda foi remarcada pelo ministro Gilmar Mendes para a próxima segunda-feira (16). >