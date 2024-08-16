Incêndio em área de mata já dura dois dias em Vargem Alta; veja imagens

De casa, Renato registrou imagens de como estava o cenário na manhã de sexta-feira. “Está tudo seco hoje, torrou tudo, não tem nada. A natureza neste momento aguarda a chuva para se refazer daqui a uns 10 anos de novo. O fogo está pegando de novo, pois ainda há fumaça”, contou.

O local fica no interior, a 13 quilômetros do Centro de Vargem Alta. Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, por volta das 14h30 de quinta-feira (15). Os militares foram informados que se tratava de uma área de difícil acesso, distante de residências. Informou que como as equipes estavam empenhadas em outras ocorrências, houve o monitoramento junto à população local, e não houve novos chamados até o momento para aquela área. A Defesa Civil Municipal disse não ter sido acionada.