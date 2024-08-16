Incêndio em área de mata já dura dois dias em Vargem Alta; veja imagens

Um incêndio em uma área de mata sobre um paredão de rochas assusta os moradores da localidade de Pombal de Cima, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. O caseiro Renato da Silva, que mora próximo ao local, contou que as chamas começaram em uma pequena parte na tarde de quarta-feira (14), e ainda há focos de fogo e fumaça nesta sexta-feira (16).
De casa, Renato registrou imagens de como estava o cenário na manhã de sexta-feira. “Está tudo seco hoje, torrou tudo, não tem nada. A natureza neste momento aguarda a chuva para se refazer daqui a uns 10 anos de novo. O fogo está pegando de novo, pois ainda há fumaça”, contou.
O local fica no interior, a 13 quilômetros do Centro de Vargem Alta. Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, por volta das 14h30 de quinta-feira (15). Os militares foram informados que se tratava de uma área de difícil acesso, distante de residências. Informou que como as equipes estavam empenhadas em outras ocorrências, houve o monitoramento junto à população local, e não houve novos chamados até o momento para aquela área. A Defesa Civil Municipal disse não ter sido acionada.