Incêndio em apartamento assusta moradores em bairro de Vila Velha

Um incêndio em um apartamento assustou os moradores de um prédio no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite de domingo (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência durou cerca de duas horas e meia até as chamas serem extintas. Não houve feridos.
Ainda de acordo com os bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o imóvel já tinha sido completamente tomado pelas chamas. "Havia labaredas saindo pelas janelas e risco de propagação para o entorno. Os militares isolaram a área, desligaram potenciais fontes de energia e iniciaram o combate, extinguindo as chamas", informou a corporação.
O incêndio atingiu sala, quarto, cozinha, banheiro e área de serviço do apartamento, e a fumaça se espalhou pelo corredor e apartamentos vizinhos. Uma solicitação de perícia não foi realizada.