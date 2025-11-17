Incêndio atinge unidade de saúde na Serra e consultas são remarcadas
Publicado em 17/11/2025 às 15h51
Um incêndio atingiu a Unidade Básica de Saúde de Planalto Serrano Bloco A, na Serra, e causou a suspensão dos atendimentos no centro médico nesta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou não haver registro de feridos. Apesar de ninguém ter se machucado, as consultas programadas para a tarde foram remarcadas para terça-feira (18).
Conforme a Prefeitura da Serra, o remanejamento dos horários foi feito para avaliação completa da estrutura, além dos procedimentos de limpeza e segurança necessários antes da retomada dos serviços. A perícia foi solicitada pela administração central para saber a causa do fogo.