Incêndio atinge unidade de saúde na Serra e consultas são remarcadas

Um incêndio atingiu a Unidade Básica de Saúde de Planalto Serrano Bloco A, na Serra, e causou a suspensão dos atendimentos no centro médico nesta segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou não haver registro de feridos. Apesar de ninguém ter se machucado, as consultas programadas para a tarde foram remarcadas para terça-feira (18).