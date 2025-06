Incêndio atinge segundo andar de casa e assusta moradores na Serra

Um incêndio atingiu o segundo andar de uma casa no bairro Cantinho do Céu, na Serra, no começo da tarde deste domingo (15). As chamas provocaram rachaduras nas paredes e destruíram o telhado do imóvel. O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com o proprietário da residência, o montador de andaimes, José Cícero Rodrigues. >