Incêndio atinge restinga em Guriri durante virada de ano

Um incêndio atingiu parte de uma vegetação de restinga em Guriri, no litoral de São Mateus , Norte do Espírito Santo, na noite da virada de ano. O fogo destruiu uma área próxima ao local onde milhares de pessoas se reuniram para acompanhar as comemorações para o novo ano.

As chamas chamaram a atenção do público que estava na região. A Prefeitura de São Mateus informou que um caminhão pipa do município foi acionado e apagou as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o caso será investigado, afirmou o município. Não houve feridos e as festividades continuaram normalmente. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.