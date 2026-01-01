Incêndio atinge restinga em Guriri durante virada de ano
Um incêndio atingiu parte de uma vegetação de restinga em Guriri, no litoral de São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite da virada de ano. O fogo destruiu uma área próxima ao local onde milhares de pessoas se reuniram para acompanhar as comemorações para o novo ano.
As chamas chamaram a atenção do público que estava na região. A Prefeitura de São Mateus informou que um caminhão pipa do município foi acionado e apagou as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas o caso será investigado, afirmou o município. Não houve feridos e as festividades continuaram normalmente. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.