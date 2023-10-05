Incêndio atinge depósito em Nova Carapina II, na Serra

Um incêndio atingiu um depósito localizado no bairro Nova Carapina 2, na Serra, na manhã desta quinta-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas por volta das 14h. A chamas, de acordo com a apuração da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, tiveram início em uma Aréa de Transbordo e Triagem (ATT) e atingiram os fundos de uma casa, uma oficina e um ferro-velho.

Em entrevista a repórter, o agente ambiental Weverton Coimbra disse que por volta das 9h percebeu o início do fogo no local e chamou o Corpo de Bombeiros, mas por causa do ventania o fogo se alastrou rapidamente. Uma parte da região foi isolada para conter o fogo.