Incêndio atinge apartamento na Praia de Itaparica em Vila Velha

Um apartamento localizado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, pegou fogo na tarde desta terça-feira (18). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

A assessoria da corporação informou que as chamas atingiram uma unidade do quinto andar do edifício residencial e rapidamente o fogo se espalhou por toda a residência. O incêndio, contudo, não se alastrou para apartamentos vizinhos, segundo a corporação.