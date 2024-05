Incêndio atinge apartamento no último andar de prédio em Vila Velha

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira (21), no quilômetro 53 da BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta, envolvida em colisão com uma carreta.

Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, no local, as vítimas eram Maria Edina Cordeiro e Ednaldo Santos do Sacramento. O casal morava em Araguaia, um distrito de Marechal Floriano.