Incêndio atinge apartamento e prédio é evacuado em Guarapari

Um apartamento pegou fogo na tarde desta terça-feira (27), na Praia do Morro, em Guarapari . A residência fica no 7º andar de um prédio. Ninguém ficou ferido.

Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, não tinha nenhum morador no momento e o incêndio começou na despensa do apartamento. Por conta do fogo, o edifício foi evacuado.

Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, o fogo já foi contido e a torre 5, onde fica o apartamento, foi isolada para verificação da Defesa Civil. Os moradores dessa área precisaram sair das respectivas unidades.