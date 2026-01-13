Morreu na manhã desta terça-feira (13) o motorista que ficou preso às ferragens em um acidente entre um carro e um caminhão na ES 289, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Altair Alves Almeida, de 64 anos, ficou internado por mais de um mês no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, desde o dia da batida, que aconteceu em 9 de dezembro do ano passado.