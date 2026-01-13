Morre idoso vítima de acidente entre carro e caminhão em Atílio Vivácqua
Publicado em 13/01/2026 às 13h34
Morreu na manhã desta terça-feira (13) o motorista que ficou preso às ferragens em um acidente entre um carro e um caminhão na ES 289, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Altair Alves Almeida, de 64 anos, ficou internado por mais de um mês no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, desde o dia da batida, que aconteceu em 9 de dezembro do ano passado.
Altair estava dirigindo um Volkswagen Gol e ficou com as pernas presas às ferragens do carro. A Prefeitura de Atílio Vivácqua emitiu uma nota de pesar pela morte dele.