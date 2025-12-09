Caminhão tomba e carro fica destruído em acidente em Atílio Vivácqua

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou ao menos uma pessoa ferida na rodovia ES 289, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou com as pernas presas às ferragens e precisou ser retirada do veículo com auxílio dos militares e socorristas. Em seguida, foi levada pelo Samu/192 para um hospital.