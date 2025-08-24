Idoso morre e homem fica ferido após acidente entre motos em Rio Bananal

Um idoso morreu após um acidente entre duas motos, na noite de sábado (23), na rodovia ES 356, próximo a Panorama, em Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Elias Von Schaffel, de 75 anos. No local, um homem de 25 anos contou à Polícia Militar que, ao realizar uma ultrapassagem em uma curva com sua motocicleta, bateu de frente com outra moto que vinha no sentido contrário.