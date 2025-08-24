Idoso morre e homem fica ferido após acidente entre motos em Rio Bananal
Um idoso morreu após um acidente entre duas motos, na noite de sábado (23), na rodovia ES 356, próximo a Panorama, em Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Elias Von Schaffel, de 75 anos. No local, um homem de 25 anos contou à Polícia Militar que, ao realizar uma ultrapassagem em uma curva com sua motocicleta, bateu de frente com outra moto que vinha no sentido contrário.
O Samu 192 confirmou a morte do idoso no local; já o outro motociclista foi socorrido ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor.
A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até o momento. Se houver, o texto será atualizado.