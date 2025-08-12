Operação Bandido Não Se Cria

19 suspeitos de ligação com Comando Vermelho são presos em Rio Bananal

Ação do MPES com a Polícia Civil também resultou na apreensão de drogas, armas, dinheiro, equipamentos eletrônicos e de uma moto usada em crimes

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:07

Quase 20 pessoas foram presas em operação em Rio Bananal Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dezenove investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com o Comando Vermelho (CV) foram presos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, durante a Operação Bandido Não Se Cria, realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela Polícia Civil. As prisões aconteceram em dois dias: seis prisões aconteceram na segunda-feira (11), e 13 mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta terça-feira (12) – quando também houve o cumprimento de 14 de busca e apreensão.

A operação começou em junho deste ano na Região Norte do Estado, com foco em Rio Bananal, para combater uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho (CV). Além da prisão de envolvidos e de líderes, também foram confiscados bens obtidos de maneira ilícita e dinheiro relacionado aos crimes. A pedido do MPES, uma moto usada para transportar drogas e dinheiro foi apreendida.

O Ministério Público explicou que as investigações, que seguem sob sigilo, começaram após a prisão em flagrante de um dos integrantes da organização em junho de 2024. Com base na perícia realizada no celular do suspeito, foram encontradas mensagens que apontaram a existência de uma rede criminosa ligada ao tráfico de drogas, com conexões interestaduais envolvendo o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

Durante as investigações, foi encontrado um vídeo divulgado nas redes sociais em que um homem armado faz apologia ao tráfico, ostentando bens, armas e munições de grosso calibre, além de mostrar uma criança armada. A gravação ocorreu em frente à casa de um dos integrantes do grupo, local que também foi alvo de mandados na cidade. Segundo o MPES, esse material serviu de fundamento para as medidas judiciais da operação.

