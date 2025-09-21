Idoso morre carbonizado enquanto fazia queimada de pasto em Itaguaçu
Um idoso de 69 anos morreu na tarde de sábado (20) durante uma queima controlada de vegetação em um pasto na região de Palmeira, zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a esposa da vítima contou que ele iniciou o fogo por volta das 10h, acreditando estar sob controle. No entanto, às 14h, ao perceber que ainda havia chamas, ela o alertou. O homem foi até o local para tentar conter o incêndio, mas não retornou.
Familiares foram até a área e encontraram o corpo já carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e garantir a segurança da área. A Polícia Científica informou que a perícia esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.