Idoso é preso suspeito de abusar de menino de 6 anos em calçada na Serra

Um homem de 69 anos foi preso, na Serra, suspeito de encostar nas partes íntimas de um menino de seis anos enquanto eles estavam na rua, na noite de quinta-feira (21). O bairro não será citado para preservar a identidade da criança. O abuso teria ocorrido quando a vítima passou pelo idoso na calçada.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, foi relatado aos policiais que o menino estava acompanhado da mãe e de uma amiga da família. Havia mais crianças no grupo, por isso, o garoto estava um pouco afastado da mãe.
Segundo testemunhas, o idoso, identificado como Antonio Sousa Simpriciano, estava fazendo manutenção na calçada quando o garoto passou. Nesse momento, ele foi visto tocando na criança. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi levado à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).