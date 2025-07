Crime ambiental

Idoso é flagrado com armadilhas, espingardas e animais abatidos em Anchieta

Caso foi descoberto na quinta-feira (3), após uma denúncia anônima; indivíduo foi autuado, mas pagou fiança e foi liberado

Um idoso de 65 anos foi flagrado com armadilhas para caça, duas espingarda e munições durante um patrulhamento rural da Polícia Militar Ambiental em Jabaquara, Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (3). A corporação disse que os militares aprenderam dois animais já batidos na casa do suspeito.>