Idosa de 64 anos morre em acidente na BR 262 em Marechal Floriano

Uma idosa de 64 anos morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (16), na BR 262, na zona rural de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Estado (PCIES), que realizou a perícia no local. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, além das pessoas e veículos envolvidos.>