Homem tenta roubar itens cirúrgicos em maternidade de Cariacica

Suspeito de tentar roubar itens cirúrgicos em maternidade Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 36 anos foi preso após arrombar a sala da Maternidade Municipal de Cariacica, que fica no bairro Oriente, no final da manhã desta quarta-feira (26). Ele foi flagrado por uma funcionária de limpeza, que acionou a segurança do local.

Não há detalhes de como aconteceu o arrombamento. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Antônio Flávio Araújo Silva tentou furtar oito bandejas cirúrgicas e fugir. Mas acabou detido e levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).