Homem tem carro roubado a caminho da academia na Mata da Praia

Um homem de 70 anos teve o carro e os pertences pessoais roubados na última terça-feira (26), na Avenida Adalberto Simão Nader, região de Mata da Prata, em Vitória, quando seguia para a academia. De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e relatou que o pai foi abordado por três indivíduos que levaram o veículo, dinheiro e outros objetos.



Segundo a Polícia Civil, o automóvel ainda não foi localizado e permanece com registro ativo de furto e roubo. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Em 2025, Vitória já contabiliza 308 ocorrências de roubo e furto de veículos, conforme o Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O número se aproxima da metade dos casos registrados ao longo de todo o ano anterior, que foram 650. As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas e da colaboração da população para auxiliar nas investigações.