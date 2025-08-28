Suspeito de homicídio é preso em casa com 4 armas em Conceição da Barra
Um suspeito de homicídio foi preso no distrito de Coxi, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (27). O caso ocorreu enquanto a Polícia Civil investigava uma denúncia de posse ilegal de armas. Durante a apuração, os agentes encontraram na casa dele três espingardas e uma garrucha, todas de fabricação artesanal. A identidade do suspeito não foi divulgada.
Como havia um mandado de prisão expedido contra ele pelo crime de homicídio, a polícia o conduziu preso da residência. Segundo a PC, ele foi levado à Delegacia de Plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde será interrogado e, em seguida, encaminhado à unidade prisional, permanecendo à disposição da Justiça.