Suspeito de homicídio é preso em casa com 4 armas em Conceição da Barra

Um suspeito de homicídio foi preso no distrito de Coxi, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (27). O caso ocorreu enquanto a Polícia Civil investigava uma denúncia de posse ilegal de armas. Durante a apuração, os agentes encontraram na casa dele três espingardas e uma garrucha, todas de fabricação artesanal. A identidade do suspeito não foi divulgada.