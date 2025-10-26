Homem suspeito de esfaquear menina de 14 anos é preso na Serra

O homem de 48 anos suspeito de esfaquear uma adolescente na Serra , Região Metropolitana do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil no sábado (25), um dia após o crime registrado no Bairro das Laranjeiras. Segundo a corporação, ele estava na casa de um vizinho.

A PC afirmou que o suspeito confessou o crime, mas ele disse não ter motivo específico para o ataque. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao presídio. A menina de 14 anos segue internada em um hospital da Serra.