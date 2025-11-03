Homem sofre queimaduras em churrasqueira e é socorrido de helicóptero no ES

Um homem de 40 anos sofreu graves queimaduras ao acender uma churrasqueira usando thinner (solvente), no início da tarde de domingo (2), em Muniz Freire, na Região do Caparaó. Após ser atendido no Pronto Atendimento do município, o homem foi levado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) para unidade em Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Serra. A vítima teve 25% de superfície do corpo queimado, incluindo a via aérea, e houve necessidade de intubação.