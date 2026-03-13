Homem se masturba em praça de Piúma e é agredido por moradores
Publicado em 13/03/2026 às 15h59
Um homem foi agredido após se masturbar em uma praça de Jardim Maily, em Piúma, Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (12). Ele estava sentado em um banco quando foi filmado por uma testemunha, que o denunciou a outros frequentadores, o que resultou em agressões contra o suspeito.
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem, de 46 anos, ao batalhão. Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), procedimento usado em crimes considerados leves, no qual o envolvidos são liberados e o caso segue para a Justiça.