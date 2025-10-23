Homem queimado durante acidente com churrasqueira em João Neiva recebe alta
Publicado em 23/10/2025 às 20h17
O homem que teve 45% do corpo queimado durante um acidente com uma churrasqueira em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, em setembro deste ano, recebeu alta e se recupera bem. A boa notícia foi compartilhada por ele e a esposa nesta quinta-feira (23).
Em vídeo publicado nas redes sociais, Eraldo de Oliveira, de 55 anos, e a esposa, Cristiane Mai, agradeceram pelas orações e tranquilizaram amigos e familiares sobre o estado de saúde. O homem sofreu queimaduras graves e lesões nas vias respiratórias, e estava internado desde o acidente. Confira o vídeo publicado pelo casal: