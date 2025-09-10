Homem que fugiu a caminho de presídio em Aracruz é recapturado em Cariacica
Publicado em 10/09/2025 às 11h15
Foi recapturado na manhã desta quarta-feira (10) o suspeito que havia fugido enquanto era conduzido ao sistema prisional em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A fuga de Izaque Ferreira Gonçalves ocorreu na terça-feira (9), após sua prisão por tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que ele também é investigado por participação em homicídios em Vila Velha e Vitória, e já possui passagem por roubo.
Izaque foi localizado em Cariacica após um veículo utilizado por sua companheira, e usado na fuga, ser identificado por câmeras do Cerco Inteligente. A recaptura foi realizada por agentes das polícias Civil e Militar.