Preso foge durante transporte para presídio em Aracruz
Um homem preso pela Polícia Civil conseguiu fugir enquanto era conduzido ao sistema prisional, na cidade de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, ele estava sendo transportado por uma equipe da Delegacia Regional do município quando, no momento da parada para atendimento na UPA, ele empreendeu fuga – o suspeito havia sido preso momentos antes em cumprimento a um mandado de prisão por tráfico de drogas.
O delegado Leandro Sperandio, da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, chegou a publicar um vídeo (vídeo acima) nas redes sociais chamando a atenção dos moradores de Aracruz e Ibiraçu, para que quem tivesse alguma informação, acionasse o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) ou através do 190.
A equipe policial realizou buscas imediatas, mas até o momento o suspeito não foi recapturado. As diligências continuam em andamento para localizar e prender o fugitivo. A corporação também informou que o caso será apurado internamente.