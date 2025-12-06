A Gazeta - Agora

Homem morre em acidente entre carreta e caminhão-baú na BR 101, em João Neiva

Publicado em 06/12/2025 às 09h14
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem de 33 anos que conduzia o caminhão-baú bateu na traseira de uma carreta e morreu no local. O motorista da carreta não ficou ferido.

Um motorista de 33 anos, que conduzia um caminhão-baú, morreu ao bater na traseira de uma carreta, na BR 101, em João Neiva, Norte do Espírito Santo, na noite da última sexta-feira (5). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h30.

O caminhoneiro, que não teve o nome revelado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local da colisão. Já o carreteiro não se feriu.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, as equipes foram acionadas e o trânsito chegou a ser desviado devido à ocorrência. A via foi totalmente liberada às 3h18 deste sábado (8).

