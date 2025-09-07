Homem morre em acidente de moto na ES 257 em Aracruz

Um homem de 41 anos morreu em um acidente de moto, na madrugada deste domingo (7), na Rodovia ES 257, em Barra do Sahy, município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima caída na rodovia. O homem estava sendo atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.