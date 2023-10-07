Homem morre após ser esfaqueado em Linhares; esposa é suspeita

Um homem morreu após ser esfaqueado na zona rural do distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, Claudiano Menezes Menine teve várias perfurações superficiais nas costas. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL), na noite de sexta-feira (06) . Ainda de acordo com PM, a esposa dele foi apontada como a autora das facadas, no entanto, o homem, que na ocasião ainda estava lúcido, não quis representar contra ela. O motivo do crime não foi informado. O boletim de ocorrência diz ainda que a vítima não corria o risco de morrer, mas acabou falecendo neste sábado (07).