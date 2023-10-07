Homem morre após ser esfaqueado em Linhares; esposa é suspeita

Um homem morreu após ser esfaqueado na zona rural do distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, Claudiano Menezes Menine teve várias perfurações superficiais nas costas. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Linhares (HGL), na noite de sexta-feira (06) . Ainda de acordo com PM, a esposa dele foi apontada como a autora das facadas, no entanto, o homem, que na ocasião ainda estava lúcido, não quis representar contra ela. O motivo do crime não foi informado. O boletim de ocorrência diz ainda que a vítima não corria o risco de morrer, mas acabou falecendo neste sábado (07).
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, não houve prisão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.