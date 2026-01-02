Homem morre após mergulho na praia de Barra do Sahy, em Aracruz

Polícia Científica / SML de Linhares / Rabecão Crédito: Douglas Abreu

Um homem identificado como Lucas Nunes Cândido, de 29 anos, morreu após sofrer um traumatismo cranioencefálico durante um mergulho na praia da Barra do Sahy, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (1º).

Segundo informações passadas pela prefeitura, guarda-vidas retiraram a vítima do mar e iniciaram imediatamente as manobras de resgate até a chegada do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe realizou os procedimentos de primeiros socorros e reanimação por cerca de 50 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil informou que o corpo foi levado para o Hospital São Camilo e depois encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.