Homem furta mochila com tablet no estacionamento de delegacia na Serra

Um homem de 20 anos, identificado como Davi Oliveira, foi ousado: ele furtou uma mochila com um tablet, que estava em cima de uma motocicleta, no estacionamento da Delegacia Regional da Serra, na última segunda-feira (19). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança (veja acima) e, no fim, o suspeito foi preso nas proximidades da unidade policial, na região de Laranjeiras. >