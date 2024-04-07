Homem fica pelado após fazer atos obscenos e ameaças com faca em Colatina

Um homem foi preso suspeito de fazer atos obscenos para uma idosa, ameaçar pedestres com uma faca e desacatar policiais no Centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Ele ainda tirou a roupa no meio da rua enquanto era abordado pelas autoridades. A ocorrência foi registrada no início da tarde do último sábado (6).

Segundo boletim da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após relato que um homem teria feito gestos criminosos para uma mulher de 70 anos, na Avenida Professor José Zouain.

Os policiais foram até o local, mas não encontraram o suposto bandido, mas, em seguida, receberam informações de que o indivíduo estava ameaçando pessoas com uma faca, na Avenida Getúlio Vargas, também no Centro. A viatura foi ao local, mas não encontrou os envolvidos no caso. O homem foi achado de bicicleta depois na Ponte Florentino Avidos.

Ao revistar o suspeito, os PMs encontraram uma faca na cintura dele. Durante a abordagem, o homem começou a xingar os policiais, retirou toda a roupa e voltou a fazer atos obscenos no meio da rua.

Para conter o homem, que não quis se identificar, foi usado spray de pimenta. Ele foi algemado e levado para 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por praticar ato obsceno em lugar público, por desobediência à ação policial e por desacato a funcionário público. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).