PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica

A Polícia Federal (PF) indiciou o líder comunitário e candidato a vereador de Vitória nas eleições de 2024 Evandro Figueiredo Boldrine (PP) e seu colaborador de campanha, Fabrício Trevisani de Oliveira, por crime de falsidade ideológica eleitoral. O relatório final do inquérito indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial.





Poucos dias após a conclusão do inquérito, Evandro foi exonerado do cargo que ocupava na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). O ex-candidato nega envolvimento nos fatos apontados pela PF. A reportagem não conseguiu localizar Fabrício Trevisani de Oliveira.





De acordo com a PF, Evandro teria usado sua influência política para indicar pessoas a cargos de confiança no gabinete do vereador Leandro Piquet (PP), então presidente da Câmara de Vitória. Em troca da nomeação, os servidores seriam obrigados a devolver mensalmente R$ 1,5 mil de seus salários para financiar a campanha. Evandro terminou a eleição com 1.860 votos, na suplência do partido.





O crime de falsidade ideológica eleitoral consiste em omitir ou inserir declaração falsa em documento público ou particular para fins eleitorais. A pena prevista é de até cinco anos de prisão, além de multa.





As suspeitas de “rachadinha” não foram investigadas pela PF, por não serem de sua atribuição. Esses fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor).





Procurado pela reportagem, Evandro afirma que não se apropriou de salários de servidores do gabinete de Piquet. O ex-presidente da Câmara, que não é investigado no caso, sustenta que não teve participação nas práticas apontadas pela Polícia Federal.





No relatório, consta que uma das servidoras ouvidas pela PF procurou Piquet para relatar que estaria sendo pressionada a repassar parte de seu salário. De acordo com o depoimento dela, o então presidente da Casa de Leis teria dito que "devia favores" a Evandro. Dias depois dessa conversa, em setembro de 2024, a servidora foi exonerada.





À reportagem, Piquet afirma que, ao tomar conhecimento do suposto esquema, orientou a servidora a procurar a polícia, além de determinar o afastamento temporário dela das funções. A íntegra das respostas está disponível ao final do texto.





Após a conclusão das investigações, o caso foi encaminhado à Justiça Eleitoral e aguarda manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE-ES), que decide se apresenta ou não denúncia. Na última quarta-feira (23), o órgão ministerial pediu novas diligências à Polícia Federal.