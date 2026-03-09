Homem fica em estado grave após ser atropelado por carreta na BR 101, em Linhares

Um homem, que não teve o nome e a idade divulgados, foi atropelado por uma carreta na BR 101 , em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (9). O acidente ocorreu nas proximidades do supermercado Hiper Casagrande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Rio Doce.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento. De acordo com a PRF, o motorista da carreta permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e com a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. Este texto será atualizado assim que houver novas informações.