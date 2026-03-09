A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem fica em estado grave após ser atropelado por carreta na BR 101, em Linhares

Publicado em 09/03/2026 às 09h25
Homem é atropelado por carreta na BR 101, em Linhares
Homem é atropelado por carreta na BR 101, em Linhares Crédito: Douglas Abreu

Um homem, que não teve o nome e a idade divulgados, foi atropelado por uma carreta na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (9). O acidente ocorreu nas proximidades do supermercado Hiper Casagrande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Rio Doce.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento. De acordo com a PRF, o motorista da carreta permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e com a Ecovias Capixaba para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno. Este texto será atualizado assim que houver novas informações.

Publicidade