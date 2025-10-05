Homem em surto pula em telhados e é imobilizado pela PM em São Mateus
Publicado em 05/10/2025 às 16h00
Um homem foi imobilizado pela Polícia Militar (PM) após apresentar um quadro de surto e pular sobre os telhados de diversas residências. O caso aconteceu no bairro Carapina, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5).
A PM informou que, em determinado momento, ele pulou no chão, machucou-se e foi necessário utilizar um dispositivo elétrico que dá choque, conhecido como taser, para que fosse feito o socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares.