Homem em surto pula em telhados e é imobilizado pela PM em São Mateus

Publicado em 05/10/2025 às 16h00
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa

Um homem foi imobilizado pela Polícia Militar (PM) após apresentar um quadro de surto e pular sobre os telhados de diversas residências. O caso aconteceu no bairro Carapina, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5). 

A PM informou que, em determinado momento, ele pulou no chão, machucou-se e foi necessário utilizar um dispositivo elétrico que dá choque, conhecido como taser, para que fosse feito o socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares. 

