Homem é encontrado morto e com marcas de tiros em Aracruz

Um homem foi encontrado morto e com marcas de tiros no sábado (4), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado nas proximidades de um antigo bar, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou o óbito no local. A perícia também foi acionada.