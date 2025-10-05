Homem é encontrado morto e com marcas de tiros em Aracruz
Publicado em 05/10/2025 às 13h21
Um homem foi encontrado morto e com marcas de tiros no sábado (4), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado nas proximidades de um antigo bar, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) confirmou o óbito no local. A perícia também foi acionada.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime ainda é desconhecida.