Homem em situação de rua é morto a facadas em Linhares

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Um homem em situação de rua foi morto a facadas na tarde de sábado (13), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma equipe do Samu/192 chegou a ser acionada, mas a vítima, que não teve nem nome, nem idade divulgados, já estava sem vida quando o resgate chegou ao local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, a irmã da vítima relatou que ele era usuário de drogas. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas, de forma anônima e gratuita, pelo Disque-Denúncia 181.