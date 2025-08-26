Homem é preso suspeito de abusar da enteada de 4 anos em Guarapari

Um homem de 26 anos, suspeito de violentar sexualmente a própria enteada de 4 anos, foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Guarapari. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.

A prisão, realizada pela Polícia Militar, ocorreu na última quarta-feira (20) após a confirmação, por uma profissional de saúde do hospital do município, de indícios de violência sexual. Os abusos foram inicialmente relatados pela criança a familiares, que a levaram imediatamente ao hospital. Durante o atendimento, a profissional de saúde constatou sinais de violência sexual.

O suspeito foi conduzido à DPCAI de Guarapari, localizada na 5ª Delegacia Regional, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O titular da DPCAI, delegado Rafael Nossa Gobbi, lavrou o auto de prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva. “O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e validado pelo Poder Judiciário durante a audiência de custódia, realizada na última sexta-feira (22)”, afirmou.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.