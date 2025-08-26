Malas de dinheiro são apreendidas em operação com alvos no ES e em mais 3 estados

Malas e caixas com dinheiro apreendidas durante a operação Sinal de Fumaça Crédito: Divulgação/PF

A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a operação Sinal de Fumaça II, que tem por objetivo apurar a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em quatro estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Na ação foram apreendidas caixas e malas contendo cédulas de dinheiro. O valor total não foi informado. O esquema foi investigado pela Receita Federal, que identificou uma organização que se utiliza de uma rede complexa e bem articulada para a prática dos ilícitos, com membros estrategicamente posicionados para garantir as práticas de fraude e de corrupção, que resultam em sonegação fiscal e posterior lavagem de capitais. O valor estimado da sonegação gira em torno de R$ 50 milhões.

