Malas de dinheiro são apreendidas em operação com alvos no ES e em mais 3 estados

Publicado em 26/08/2025 às 10h02
Malas e caixas com dinheiro apreendidas durante a operação Sinal de Fumaça
Malas e caixas com dinheiro apreendidas durante a operação Sinal de Fumaça Crédito: Divulgação/PF

A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a operação Sinal de Fumaça II, que tem por objetivo apurar a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva em quatro estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.

Na ação foram apreendidas caixas e malas contendo cédulas de dinheiro. O valor total não foi informado. O esquema foi investigado pela Receita Federal, que identificou uma organização que se utiliza de uma rede complexa e bem articulada para a prática dos ilícitos, com membros estrategicamente posicionados para garantir as práticas de fraude e de corrupção, que resultam em sonegação fiscal e posterior lavagem de capitais. O valor estimado da sonegação gira em torno de R$ 50 milhões.

Malas e caixas com dinheiro apreendidas durante a operação Sinal de Fumaça
Malas e caixas com dinheiro apreendidas durante a operação Sinal de Fumaça Crédito: Divulgação/PF

De acordo com a PF, que também participa da operação, as investigações indicam que os servidores públicos recebiam vantagens indevidas para facilitar as atividades criminosas. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Participam da operação 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 69 policiais federais.

