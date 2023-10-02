Homem é preso por tentar matar a ex e o namorado dela em Cariacica

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de faca. A prisão ocorreu na última quinta-feira (28) em Cariacica e foi realizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) do município. Não há informações sobre o bairro onde ocorreu o crime.
Segundo a Polícia Civil, no dia 24 de setembro, o investigado invadiu a residência da vítima e desferiu golpes de faca em sua cabeça, tendo atingido também o atual namorado dela, que tentou defendê-la. O suspeito fugiu do local ameaçando a vida da mulher. A vítima possuía uma medida protetiva contra o homem.
Por conta do descumprimento da medida, ele teve o pedido de prisão preventiva atendido e foi localizado após uma ação conjunta entre a Polícia Civil e as guardas municipais de Serra e Cariacica.