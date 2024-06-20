Homem é preso por passar mãos nas pernas de jovem em ônibus em Colatina

Um homem de 40 anos foi preso após passar as mãos nas pernas de uma jovem de 19 anos dentro de um ônibus no bairro Vicente Soella III, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). A vítima ficou assustada e começou a gritar. A cena foi vista por pessoas que estavam no coletivo, que ficaram revoltadas e chamaram policiais militares que estavam próximos do local.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito estava sentado no banco ao lado dela e deixou uma chave cair no chão. Após se abaixar para pegar, o homem teria alisado a perna dela duas vezes. Ainda conforme a jovem, o indivíduo queria deitar no colo dela, momento em que ela reagiu e pediu ajuda.
Os passageiros viram a atitude do homem e agiram para impedir que a situação ocorresse novamente. Logo em seguida, o passageiro desceu do ônibus, próximo a um bar em que a dona era irmã dele. Os policiais foram até o local com a jovem e uma testemunha, que identificou o suspeito – que negou as acusações.
O homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina. A jovem e a testemunha também compareceram para prestar informações do que aconteceu. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.