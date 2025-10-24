Homem é preso com R$ 1 mil em notas falsas em Bom Jesus do Norte, no ES
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, no momento em que recebia uma encomenda dos Correios com 10 notas falsificadas de R$ 100, totalizando R$ 1 mil. A prisão aconteceu na manhã de quinta-feira (23). As cédulas foram enviadas de Inhaúma, no Rio de Janeiro.
Além das notas falsas, a PF aprendeu um aparelho celular do homem. O material será encaminhado à perícia e analisado, para apuração de eventuais outros envolvidos no crime de moeda falsa. O investigado pode responder pelo crime previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que possam ser apurados no curso das investigações.