Homem é preso com R$ 1 mil em notas falsas em Bom Jesus do Norte, no ES

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Bom Jesus do Norte , no Sul do Espírito Santo, no momento em que recebia uma encomenda dos Correios com 10 notas falsificadas de R$ 100, totalizando R$ 1 mil. A prisão aconteceu na manhã de quinta-feira (23). As cédulas foram enviadas de Inhaúma, no Rio de Janeiro.

Além das notas falsas, a PF aprendeu um aparelho celular do homem. O material será encaminhado à perícia e analisado, para apuração de eventuais outros envolvidos no crime de moeda falsa. O investigado pode responder pelo crime previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de três a 12 anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que possam ser apurados no curso das investigações.