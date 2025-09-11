Homem é preso com mais de três quilos de drogas perto do pedágio na Serra

PRF apreende drogas na BR-101, na Serra Crédito: Divulgação/PRF

Um homem foi preso com mais de três quilos de drogas em um carro, em Serra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o sujeito estava em um Chevrolet Onix sedan, cor prata, quando foi abordado. Dentro do veículo, foram encontrados 1,1 kg de cocaína, 2 kg de maconha, 10 frascos de lança-perfume e aproximadamente 50 comprimidos de substância alucinógena.

A apreensão aconteceu na tarde da última quarta-feira (10), durante uma fiscalização de rotina nas proximidades do pedágio na BR 101. Segundo nota da PRF, o suspeito assumiu que levava as drogas para Colatina com o objetivo de revendê-las. Diante disso, o homem foi encaminhado junto com o material apreendido para a Delegacia Regional da Polícia Civil de Laranjeiras, em Serra.