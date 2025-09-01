Homem é preso após tentar matar companheira a facadas na Serra

Um homem foi preso após tentar matar uma mulher a facadas no bairro Estância Monazítica, na Serra, no fim de tarde do domingo (31). Ao ser abordado pela Polícia Militar, o suspeito, identificado como Bruno Oliveira Teixeira, confessou o fato e foi levado à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra. Em seguida, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o casal vive em situação de rua. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e enviada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves para cirurgia. Quando atendida na ambulância, Juliana tinha um corte na axila esquerda.

O suspeito apresentava lesões de brigas anteriores que não exigiam atendimento médico imediato. Para a Polícia Militar, Bruno relatou de modo desconexo que a tentativa de assassinato foi motivada por brigas relacionadas ao consumo de drogas e álcool, assim como ciúmes.