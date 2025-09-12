Homem é preso após furtar grade de loja e incendiar carro em Vila Velha
Um homem de 40 anos foi preso suspeito de furtar uma grade de metal de uma loja de bicicletas na Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada de quinta-feira (11). Ele foi identificado por meio de uma câmera de segurança do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo também confessou ser o autor de um incêndio que destruiu um carro na última terça-feira (9).
Após o furto à loja, policiais realizaram diligências na Praia da Costa e detiveram o suspeito, que não apresentou resistência. Em depoimento, ele admitiu o crime e afirmou que, dois dias antes, ateou fogo e destruiu um veículo na Rua Professor Telmo de Souza Torres, no mesmo bairro. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram o incêndio (vídeo acima).
"Ele é uma pessoa em situação de rua e possui diversas passagens por crimes semelhantes, incluindo furto reiterado em uma clínica odontológica, que resultou em mais de R$ 2 mil de prejuízo. Na ocasião, ele havia sido preso em flagrante pelo 6º Distrito Policial, confessando a autoria do delito e declarando ter vendido o material a um catador de recicláveis", disse o delegado Marcelo Cavalcanti, titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha.
A corporação informou que, diante das provas, o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
*Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Rodrigo Lira e edição de Wanessa Scardua.